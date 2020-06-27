Yeni Malatya'da tepki: "Hatalar bizi bezdirdi"

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Yeni Malatya'da tepki: 'Hatalar bizi bezdirdi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2020 20:45
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları mücadelede Gökhan Töre'ye çıkan kırmızı kart için tepki gösterdi.

Hatalara isyan eden Gevrek, "Yapılan hakem hataları bizi bezdirdi. Kötü niyet aramak istemiyorum ama bizi de farklı şekilde düşündürmeye başladı. Konuşmuyorsun, 1 olur, 2 olur ama bu kadar hata olmaz ki! Bugün hakemi konuşmak zorunda kaldık" dedi.

Ligde kalmak için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydeden başkan, "İnanıyorum ki ligde kalacağız, biz hakkımızla ligde kalmak istiyoruz ve hakkımızın yenmesini istemiyoruz. Allah'ın izniyle biz ligde kalacağız" ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için