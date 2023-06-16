Haber Tarihi: 16 Haziran 2023 12:56 - Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 12:56

Yaşlı ve engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2023 temmuz ayı yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak?

Yaşlı ve engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaşlı ve engelli maaşlarının Kurban Bayramı öncesinden yatıp yatmayacağı merak konusu olurken konuya ilişkin son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Açıklamanın ardından yaşlı ve engelli maaşları ödeme tarihleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi. İşte 2023 Temmuz ayı yaşlı ve engelli maaşı ödeme tarihlerine ilişkin detaylar...

Yaşlı ve engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2023 temmuz ayı yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak?
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Yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından merak ediliyor. Her ay belirli tarihlerde yaşlı ve engelli aylığı alan vatandaşlar, temmuz ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediyor. Peki, yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? 
YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?
Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri, normal şartlarda vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır. Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde ve 4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme alır.

Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri bayramdan önce yani haziran ayı içinde vatandaşların hesaplarına yatırılacağı açıklandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemize on yıllarca hizmet etmiş emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alıyor ve kardeşlerimizi sevindiriyoruz." ifadelerini kullandı.

 

ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde,


1 ve 6 olanlar 6'sında,

2 ve 7 olanlar 7'sinde,

3 ve 8 olanlar 8'inde

4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme alır.

ENGELLİ AYLIĞI VE YAŞLI MAAŞI TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Temmuz ayında yapılacak olan asgari ücret zammını görüşmek üzere düzenlediği ilk toplantı 13 Haziran Salı günü gerçekleştirildi. Asgari ücrete yapılacak ara zamla birlikte pek çok kalemde fiyatlar yeniden belirleniyor.

 

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