Yaşlı ve engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi? 2023 temmuz ayı yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak?

Yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından merak ediliyor. Her ay belirli tarihlerde yaşlı ve engelli aylığı alan vatandaşlar, temmuz ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediyor. Peki, yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri, normal şartlarda vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır. Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde ve 4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme alır.Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri bayramdan önce yani haziran ayı içinde vatandaşların hesaplarına yatırılacağı açıklandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemize on yıllarca hizmet etmiş emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alıyor ve kardeşlerimizi sevindiriyoruz." ifadelerini kullandı.Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde,1 ve 6 olanlar 6'sında,2 ve 7 olanlar 7'sinde,3 ve 8 olanlar 8'inde4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme alır.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Temmuz ayında yapılacak olan asgari ücret zammını görüşmek üzere düzenlediği ilk toplantı 13 Haziran Salı günü gerçekleştirildi. Asgari ücrete yapılacak ara zamla birlikte pek çok kalemde fiyatlar yeniden belirleniyor.