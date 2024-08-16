Haber Tarihi: 16 Ağustos 2024 13:04 - Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024 13:04

Yalı Çapkını 3. sezon ne zaman başlayacak?

Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Sorusu, dizinin sezon finali yapmasından bu yana birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını yeni sezon, yeni bölümü hangi tarihte başlayacak?

Yalı Çapkını 3. sezon ne zaman başlayacak?
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Yalı Çapkınıne zaman başlıyor? Sorusu, gündemde yer alıyor ve merak konusu oluyor. Romantik drama türünde büyük bir ilgi gören dizi, Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt'un yönetmenliğinde hayat buluyor. 2. sezonunu başarıyla tamamlayan ve geniş bir izleyici kitlesi kazanan "Yalı Çapkını," 3. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Peki, Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını yeni sezon, yeni bölümü hangi tarihte başlayacak?

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yalı Çapkın dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürerken, OGM Pictures'ın bu popüler yapımında hazırlıklar hızla devam ediyor. Dizinin 3. sezonunun Eylül ayının ikinci yarısında izleyicilerle buluşması planlanıyor.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON, YENİ BÖLÜMÜ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Yalı Çapkın yeni sezon, yeni bölümünün Eylül ayının ortalarında izleyicilerle buluşması bekleniyor. Entrika ve dramın dozunun artacağı bu yeni sezonda, sürpriz gelişmeler de izleyicileri bekliyor. Öne çıkan iddialar arasında, dizide Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın projeden ayrılacağı söylentileri de bulunuyor.
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