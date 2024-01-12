West Ham'dan dev golcü harekatı!

Jerrow Bowen ve Mikail Antonio'yu sakatlıkları nedeniyle bir süre kullanamayacak olan Premier Lig ekibi West Ham United, gündemine sürpriz bir golcüyü aldı.



The Times'ın haberine göre; West Ham, Feyenoord forması giyen 22 yaşındaki golcü oyuncu Santiago Gimenez'i kadrosuna katmak istiyor.



30 MİLYON EURO TEKLİF



Haberde, Premier Lig devinin bir süredir takipte olduğu Gimenez'i kadrosuna katmak için tüm girişimleri yapacağı belirtilirken, İngiliz ekibinin Feyenoord'a 30 milyon euro bonservis içeren bir teklif sunacağı ifade edildi.



Ayrıca, Gimenez'in olası bir transfer olacağı kulüpte kesin olarak ilk 11'de forma giymek isteyeceği, aksi yönde transfer olmaya sıcak bakmayacağı öne sürüldü.



FEYENOORD SATMAK İSTEMİYOR



Öte yandan Hollanda ekibi Feyenoord, Jimenez için kararını belirledi. Haberde, sezonun ikinci yarısında ligde ve Avrupa'da başarı isteyen Feyenoord'un golcü oyuncusunu yaz ayına dek takımda tutma yönünde bir karara vardığı aktarıldı.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Feyenoord formasını 22 maçta giyen Gimenez, bu karşılaşmalarda 20 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU