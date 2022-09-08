'Wanda Nara, Türkiye kararını çok düşündü'

Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den kiraladığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın kardeşi Zaira Nara, Icardi'nin Galatasaray'a transfer süreci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Wanda Nara'nın karar aşamasında zorluk çektiğini söyleyen Zaira Nara, "Wanda ile birlikte bütün hafta Miami'de vakit geçirdik ve Türkiye'ye gidişi hakkında uzun uzun konuştuk. Çocuklarınız varken ve okul, hastane ve dil problemi yaşayacağınız bir ülkeye gitmek kolay bir karar değil. Bir nevi meydan okuma diyebilirim." ifadelerini kullandı.



Mauro Icardi'nin başka kulüplerden de teklif aldığını açıklayan Zaira Nara, "Wanda, kontratın ne kadar uzun olacağını bilmediği için çocukların okulu gibi konularda oldukça endişeliydi. Icardi için birçok teklif geldiğini biliyorum ancak o Galatasaray'ı tercih etti." diyerek sözlerini noktaladı.







