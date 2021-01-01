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Wade: "Rose'u sevmiyorsanız, sizde bir sorun var demektir"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, New York Knicks guardı Derrick Rose'un Knicks'in başarısı üzerindeki etkisinden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, New York Knicks guardı Derrick Rose'un Knicks'in başarısı üzerindeki etkisinden bahsetti.

Wade, NY ekibinin bu sezonki başarısında Rose'un katkısı hakkında şu şekilde konuştu:

"D-Rose'u sevmiyorsanız, sizde bir sorun var demektir. O öyle bir adam. Belli bir duruşla ve sabırla oynuyor. Harika bir bitirici. Kariyerinin bu noktasında bir adamın, benchten 20 sayı ortalamayla oynayıp bu New York ekibini olduğu yere getirmenin kilit bir parçası olduğunu görmek, harika bir şey."

11 yıllık veteran oyuncu, maç başına 14.8 sayı, 4.3 asist ve 2.6 ribaund ortalamaları ile Knicks benchinden takımına büyük bir skor katkısı yapıyor.

Rose, Knicks'e katıldığından bu yana ekip 33 normal sezon maçından 22'sini kazanmıştı ve şimdi 38-31'lik derecesiyle, Doğu Konferansı'nda altıncı sırada yer alıyor.


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