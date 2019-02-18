Wade: "Basketbol emin ellerde"

Dwyane Wade, geride kalan 2019 All-Star haftasonunun, kariyerindeki en zevkli ve özel All-Star haftasonu olduğunu söyledi.
Wade, şu ifadeleri kullandı: "Bu haftasonu özeldi. NBA'e, ihtiyaç duymadığımı veya istemediğimi düşündüğüm şeylerden birini başarmamı sağladığı için minnettarım. Ekibim ve ailem harika bir iş yaptı. Bu hafta sonundan daha fazlasını isteyemezdim. Kesinlikle en zevklisi buydu. İnsanlar soracaktır, bu da en unutulmaz ve en zevkli All-Star'ım olarak yerini alacak."
Wade, ligdeki yetenek seviyesi dikkate alındığında oyundan ayrılmanın kolay olacağını da ekledi: "Oyun emin ellerde. O yüzden şimdi uzaklaşmak kolay."