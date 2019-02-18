Wade: "Basketbol emin ellerde"

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Dwyane Wade, geride kalan 2019 All-Star haftasonunun, kariyerindeki en zevkli ve özel All-Star haftasonu olduğunu söyledi.Wade, şu ifadeleri kullandı:Wade, ligdeki yetenek seviyesi dikkate alındığında oyundan ayrılmanın kolay olacağını da ekledi: