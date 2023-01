Voleybol engel tanımıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde hayata geçirilen proje sayesinde 20 engelli, voleybol eğitimiyle hayata tutunuyor.



Genç Düşler Atölyesi Derneğince engellilerin spor becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan "Eğitim Üretim ve Ötesi Projesi" kapsamında geçen yıl ekim ayında voleybol eğitimine başlandı.



İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen, Ordu Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ordu TOBB Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ortaklığında yürütülen projeden, yaşları 15 ile 24 arasında değişen 20 down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelli kişi yararlanıyor.



Hafta sonları araçla evlerinden alınarak Gençlik Merkezi Spor Salonu'na getirilen engellilerin, ailelerinin de katılımıyla voleybol öğrenerek hem sportif aktivitede bulunmaları hem de topluma kazandırılmaları hedefleniyor.



Proje koordinatörü Songül Yakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin de ailelerin de voleybol aktivitesi dolayısıyla çok mutlu olduğunu söyledi.



Ailelerden bazılarının oyunlar sırasında katılım sağladığını belirten Yakın, herkesin çocuğunu alıp bu tür etkinlikler ve projelere katılmalarını beklediklerini dile getirdi.



Yakın, kendisinin de zihinsel engelli bir çocuğunun olduğunu, istediği zaman voleybola geldiğini ifade ederek, "Çünkü bu çocukların ne zaman neyi istediği belli olmuyor. Onların istekleri doğrultusunda hareket ediyoruz." dedi.



Projeyle farkındalık oluşturmayı, engellileri toplumun içine katmayı hedeflediklerini vurgulayan Yakın, şu değerlendirmede bulundu:



"Çocukların bu aktiviteye geldikten sonra hayata bakış açıları değişiyor. Gayet mutlular, etrafa mutlu bir şekilde bakıyorlar. Biz de onların mutluluğundan mutlu oluyoruz. Çünkü çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizim için çok önemli."



Dernek başkanı Murat Aslan ise proje doğrultusunda 10'dan fazla eğitim programından birinin voleybol olduğunu kaydetti.



Beden eğitimi öğretmeni Aysun Kasal da engelli çocukların sporu sevmeleri, bu işin içinde olmaları için çaba sarf ettiklerini belirterek, onlarla çalıştığı için duyduğu mutluluğu dile getirdi.



"Evin rutininden dışarı çıkmış oluyor"



Down sendromlu torununu voleybol eğitimine getiren Nigar Aktaş, bu tür etkinlikleri, çocukların gelişmesi için her zaman istediklerini aktardı.



Çocukların telefon ya da televizyonun başında oynamaktansa burada bulunmalarının daha iyi olduğuna dikkati çeken Aktaş, "Burada arkadaşlarıyla zaman geçirmesi ve oynaması onun için hareket oluyor. Çok memnunum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Otizmli oğlu olan Melek Şimşit de eğitimin, hafta sonu çocuklar için bir eğlence ve değişiklik olduğunun altını çizerek, "Oğlumun hayatında farklı bir düzen oluşuyor, farklı bir spor faaliyeti oluyor. Sürekli evin rutininden dışarı çıkmış oluyor. O anlamda güzel." ifadelerini kullandı.



Öğrencilerden 16 yaşındaki Asel Aktaş, burada spor yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



21 yaşındaki Ali Kemal Yazıcı ise oyun oynamayı çok sevdiğini, voleybol öğrendiği için mutluluk duyduğunu ifade etti.



Salona gelerek aileler ve öğrencilerle sohbet eden Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek de engellilerin eğitimine yönelik bu projeyi önemsediklerini söyledi.





