Vitor Pereira, Dubai yolcusu

Flamengo'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüpte görev almayan Vitor Pereira, Dubai ekipleri Al Wasl ve Shabab Al Ahli ile görüşüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Vitor Pereira, Dubai yolcusu
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07 Haziran 2023 18:05
Son güncelleme 07 Haziran 2023 18:08
Brezilya ekiplerinden Flamengo'daki görevinden nisan ayında ayrılan Vitor Pereira'nın, yeni takımı netlik kazanıyor.

A Bola'da yer alan habere göre, Portekizli teknik adamın Dubai ekipleri Al Wasl ve Shababa Al Ahli ile görüşme halinde olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in de, daha önce Arabistan'da Al Ahli'de görev yapan Pereira için bir olasılık olduğu kaydedildi.

54 yaşındaki teknik adamın, yeni takımının kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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