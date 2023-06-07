Vitor Pereira, Dubai yolcusu

Brezilya ekiplerinden Flamengo'daki görevinden nisan ayında ayrılan Vitor Pereira'nın, yeni takımı netlik kazanıyor.



A Bola'da yer alan habere göre, Portekizli teknik adamın Dubai ekipleri Al Wasl ve Shababa Al Ahli ile görüşme halinde olduğu aktarıldı.



Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in de, daha önce Arabistan'da Al Ahli'de görev yapan Pereira için bir olasılık olduğu kaydedildi.



54 yaşındaki teknik adamın, yeni takımının kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.





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