Visca'dan mesaj: 'Eskisinden de iyiyim'

Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos'ta oynanan Hatayspor maçında sol kol pazu kemiği kırılan ve ameliyat olan Edin Visca, sahalara dönmeye hazır.



Trabzonspor teknik heyetinin ve taraftarların da dönüşünü sabırsızlıkla beklediği Bosnalı futbolcu, kendisini eskisinden de iyi hissettiğini belirterek şunları söyledi:



"Fizik olarak eskisinden de iyiyim diyebilirim. Daha iyi olmak için de antrenmanlarıma devam ediyorum ve çok çalışıyorum. Futbol oynamayı özledim. Sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Umarım takımım için gereken tüm katkıyı sağlarım."





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