Vincenzo Montella: 'Sıra Fenerbahçe maçında'

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "Genelde deplasmanda kazandıktan sonra evinizde kazanmak daha zor oluyor. O yüzden kazandığımız için de çok çok mutluyum." dedi.



Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının gösterdiği performanstan dolayı mutlu olduğunu belirtti.



Sahada gösterdikleri duruşun ve oyun kalitesinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Montella, şöyle konuştu:



"Burada geliştirmemiz gereken bir unsur var. Kale önündeki bitiriciliğimiz. Böyle bir maçta 26-27 şut atıp 3 golle tamamlamak geliştirmemiz gereken bir şey olduğunu gösteriyor. Bunun üstünde çalışacağız. Evimizde ilk maçımız ve taraftarın önüne çıktık. Genelde deplasmanda kazandıktan sonra evinizde kazanmak daha zor oluyor. O yüzden kazandığımız için de çok çok mutluyum. Her maçta bu kadar pozisyona giremezsiniz ve girdiğinizde de tamamlamanız gerekiyor. Bunun üzerine çalışacağız."



Montella, İtalyan forvet Mario Balotelli'nin transferiyle ilgili bir soruya, "Balotelli'nin durumuyla alakalı çok fazla bir şey söyleyemem. Kulüp ile futbolcunun arasında olan bir durum. Transfer sezonunda futbolcunun gitmesini değil de takımı geliştirecek şekilde transfer yapmamız gerekiyor. O yüzden yorum yapamam." cevabını verdi.



Haftaya Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını anımsatan İtalyan teknik adam, "İki galibiyetten sonra ayaklarımız yere basarak gideceğiz. Büyük bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Tekrardan kendi performansımızı sergileyeceğimizi düşünüyorum. Çalışacağız, hazırlanacağız ve o maça gideceğiz." açıklamasında bulundu.





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