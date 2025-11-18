18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
2-1
18 Kasım
Brezilya-Tunus
0-06'

Vincenzo Montella'dan kadro tercihi için açıklama!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçı öncesi konuştu.

calendar 18 Kasım 2025 21:55 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 21:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vincenzo Montella'dan kadro tercihi için açıklama!
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

KADRO TERCİHİ

Montella, kadro tercihi için "3'lü oynadığınızda defansif bir oyun sergileyeceğiniz anlamına gelmiyor. Rakibimize göre yaptığımız bir seçim. Baskıda bir kişi fazla olacağız." dedi.

KART SINIRINDAKİ İSİMLER

İtalyan teknik adam, kart sınırındaki oyuncularla ilgili, "Birkaç günden bu yana hakkında soru işareti bırakıyor bu tarz şeyler. Mantık çerçevesinde davranmak gerekirse riske girmemek gerekiyor. Hedefimiz mart ayındaki play-off ve tam kadro gitmemiz gerekiyor. Bugün sahaya sürdüğümüz ilk 11 de rekabet seviyesi yüksek bir ilk 11. Oynayan bütün oyuncularımıza güvenimiz tam olduğu için onlarla çıkıyoruz." sözlerini sarf etti.






 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
