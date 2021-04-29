Villarreal Arsenal'den skor avantajını kaptı

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Villarreal, sahasında Arsenal'i 2-1 mağlup etti.

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Villarreal Arsenal'den skor avantajını kaptı
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29 Nisan 2021 23:55
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında İspanyol Villarreal ile İngiliz Arsenal karşı karşıya geldi.

Estadio de la Ceramica'da oynanan maçı Villarreal 2-1 kazanarak rövanşa skor avantajıyla gitmeyi başardı.

Maçın henüz 5. dakikasında Trigueros'un golüyle öne geçen İspanyol ekibi, 29'da Raul Albiol ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda oyuna denge getirmeye çalışan Arsenal'de 57'te Dani Ceballos ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 73'te kazanılan penaltıyı Pepe ağlara yolladı ve fark 1'e indi. 80'de bu kez Villarreal'den Capoue kırmızı kart gördü ve son 10 dakikayı her iki takım da 10 kişi oynadı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Villarreal sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Tarafları karşı karşıya getirecek rövanş mücadelesi 6 Mayıs tarihinde Emirates Stadı'nda oynanacak.

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