Victor Nelsson, derbide sınıfı geçti!

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Beşiktaş derbisinde gösterdiği performansla takımının en iyilerinden biri oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson, derbide sınıfı geçti!
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26 Ekim 2021 12:37
Victor Enok Nelsson
Victor Enok Nelsson
Galatasaray
Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'tan transfer ettiği Victor Nelsson, Beşiktaş derbisinde takımının en iyilerinden biri oldu.

Beşiktaş'ın daha çok topa sahip olduğu maçta Nelsson, 10 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. 4 kez hava topuna çıkan Nelsson, bu topların tamamını kazandı.

9 kez rakip hücumlara 'dur' diyen Nelsson, 1 kez top kaptı ve 2 kez pas arası yaptı. Danimarkalı oyuncu 1 kez faul yaparken, 3 kez faul aldı.

23 yaşındaki stoper, 41 kez pas yaptı ve bunlarda %80 isabet sağladı. Nelsson 38 kez kısa pas denerken, 3 kez uzun topla çıktı. 


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