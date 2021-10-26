Galatasaray'ın sezon başında Kopenhag'tan transfer ettiği Victor Nelsson, Beşiktaş derbisinde takımının en iyilerinden biri oldu.



Beşiktaş'ın daha çok topa sahip olduğu maçta Nelsson, 10 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. 4 kez hava topuna çıkan Nelsson, bu topların tamamını kazandı.



9 kez rakip hücumlara 'dur' diyen Nelsson, 1 kez top kaptı ve 2 kez pas arası yaptı. Danimarkalı oyuncu 1 kez faul yaparken, 3 kez faul aldı.



23 yaşındaki stoper, 41 kez pas yaptı ve bunlarda %80 isabet sağladı. Nelsson 38 kez kısa pas denerken, 3 kez uzun topla çıktı.



