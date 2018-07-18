Ve Dirk "21. sene" dedi, rekora uzandı!

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Dallas Mavericks bugün Dirk Nowitzki ile tek yıllığı 5 milyon dolara yeniden imza attıklarını açıkladı.Nowitzki 21. sezonuna Mavericks ile başlayacak ve bu da NBA tarihinde bir oyuncu için tek bir takımla en çok geçirilen süre olarak rekor olacak.Nowitzki, Dallas'a 2002-03'teki ilk 60'lı galibiyet serisinde, 2006'da NBA Finallerinde, 2006-07'deki takım rekoru 67 galibiyetlik sezonda ve Miami Heat'i mağlup ettikleri 2011 Finallerine liderlik etmişti.Dirk, 1.471 maçlık kariyerinde 21.2 sayı, 7.7 ribaunt, 2.5 asist ve 34.4 dakikalık ortalamalara sahip ve takımın tarihindeki sayı, ribaund, atılan basket, üç sayılık basket, blok, maç sayısı, dakika ve serbest atış gibi çeşitli kategorilerde lider durumda bulunuyor.