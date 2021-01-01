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Van Gundy'ye göre Curry, NBA'de "savunması en zor oyuncu"

Eski New Orleans Pelicans başantrenörü Stan Van Gundy, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin "NBA'de savunması en zor oyuncu" olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski New Orleans Pelicans başantrenörü Stan Van Gundy, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin "NBA'de savunması en zor oyuncu" olduğunu belirtti.

Birçok kişi Curry'nin şut yeteneğinden bahsederken, üçlük atışlara ağırlık vermesinden ötürü, genel olarak ne kadar iyi bir skorer olduğu göz ardı edilebiliyor.

Ancak "Slapping Glass" isimli podcast'in en son bölümünde konuşan Van Gundy, NBA'de "savunması en zor oyuncunun" Curry olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz sezon MVP ödülü oylamasında üçüncü sırada yer alan ancak Warriors ekibini playofflara taşımakta başarısız olan Steph, maç başına 32.0 sayı ve 5.5 ribaund ortalamaları ile kariyer rekorlarına ulaşmıştı.


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