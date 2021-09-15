Valencia'dan Pereia'ya: 'İlk 11'deki yerime dönmek istiyorum'

Fenerbahçe'de Enner Valencia, ülkesinden geç geldiği için Sivas maçına yedek başlamıştı. Enner Valencia, 59'da oyuna dahil olsa da yorgunluğun etkisiyle fazla varlık gösteremedi. Tecrübeli futbolcu, Frankfurt maçı öncesi dünkü antrenmanda hazır olduğunu gösterdi.Tecrübeli futbolcu, dünkü antrenmanda hazır olduğunu gösterdi. Çift kale maçta birbirinden güzel goller atan Valencia, hocası Pereira'ya,mesajı gönderdi.Başarılı oyuncunun Berisha'nın yerine oynaması muhtemel.