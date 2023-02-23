Haber Tarihi: 23 Şubat 2023 09:33 - Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023 09:33

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek? YÖK açıklama yaptı!

YÖK açıkladı. Üniversitelerin açılış tarihi, YÖK'ün online eğitim kararı vermesinin ardından Türkiye'nin 81 ilindeki öğrencilerin yoğunlaştığı konulardan oldu. 2022-2023 bahar yarıyılının, 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne zaman başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulların karar vereceğini duyuran YÖK, hibrit eğitim seçeneğini de gündeme getirerek tarih verdi. Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedelerin yurtlara yerleştirilmesinden dolayı bahar döneminin üniversitelerde online olmasına karar verilmişti. Gözler şimdi yüz yüze ya da hibrit eğitim için yapılacak duyurularda. Peki, Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçecek? YÖK açıklama yaptı!
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Ülkemizde yaşanan deprem felaketi ardından YÖK tarafından 2023 Bahar dönemi için üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alındı. Kararın ilerleyen aylarda yeniden değerlendirileceğini aktaran Başkan Erol Özvar'ın açıklaması ardından üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitime geçecek mi soruları yanıt arıyor. Hibrit eğitim seçeneğini de gündemdeki yerini alırken öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak, hangi tarihte sorularına yanıt arıyor. Peki, üniversiteler açılacak mı, online mı olacak? İşte, tüm merak edilenler…
ÜNİVERSİTELERDE BAHAR YARIYILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 bahar yarıyılının, 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne zaman başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecektir. Öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmelidir.
ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

Uzaktan öğretim kararı, 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecektir. Şartlar elverişli hale gelirse YÖK kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecektir.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN UYGULANACAĞI BÖLÜMLER

YÖK'ten üniversitelerin bahar yarıyılına ilişkin 16 soruya cevap verildi. Derslerin teorik ve uygulamalı kısımları yüz yüze yapılabilir mi? sorusuna YÖK şu yanıtı verdi;

Bilindiği üzere yükseköğretim sistemimizde bazı dersler teori ve uygulama (laboratuvar, atölye, saha ve benzeri) diye kendi içinde iki kısımdan ibarettir. Teori ve uygulamanın toplamı dersin toplam kredisini oluşturur. Bu şekildeki derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, yükseköğretim kurumunun yetkili kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecektir.

Derslerin teorik ve uygulamalı kısımları yüz yüze yapılabilir mi?

Uygulamalı eğitimler; tıp fakültesinin 4, 5 ve 6'ncı sınıf öğrencilerini, diş hekimliği fakültesinin 4 ve 5'inci sınıf öğrencilerini, veterinerlik fakültesinin 5'inci sınıf öğrencilerini, 7+1 programı uygulayan teknoloji ve mühendislik fakültelerinin +1 dönemdeki öğrencileri, hemşirelik, ebelik, denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında işletmede mesleki eğitim uygulaması yapan öğrencileri, 6+2 veya 7+1 programı uygulayan spor bilimlerinin +1 veya +2 dönemdeki öğrencileri, 3+1 veya 2+1 programı uygulayan meslek yüksekokullarının +1 dönemdeki öğrencileri, meslek yüksekokullarının işletmede mesleki eğitim uygulaması yapan öğrencileri, öğretmenlik uygulaması dersinin öğrencilerini kapsamaktadır. Bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz bu konuda ayrıntılı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden edinebilecektir.

 
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