Ümraniyespor'a Trabzonspor'dan takviye

Ümraniyespor, Trabzonspor'dan Fıratcan Üzüm'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.
Ümraniyespor'dan gelen ilk açıklamada, Nwakaeme değil notu düşüldü.
Ümraniyespor transferi ise şu sözlerle açıkladı:
"Trabzonspor'un genç yeteneklerinden Fıratcan Üzüm'ü sezon sonuna kadar kiralandığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Ümraniyespor'dan gelen ilk açıklamada, Nwakaeme değil notu düşüldü.
Ümraniyespor transferi ise şu sözlerle açıkladı:
"Trabzonspor'un genç yeteneklerinden Fıratcan Üzüm'ü sezon sonuna kadar kiralandığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın