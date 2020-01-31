Ümraniyespor'a Trabzonspor'dan takviye

Ümraniyespor, Trabzonspor'dan Fıratcan Üzüm'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
Ümraniyespor'a Trabzonspor'dan takviye
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31 Ocak 2020 19:03
Ümraniyespor, Trabzonspor'dan Fıratcan Üzüm'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

Ümraniyespor'dan gelen ilk açıklamada, Nwakaeme değil notu düşüldü.

Ümraniyespor transferi ise şu sözlerle açıkladı:

"Trabzonspor'un genç yeteneklerinden Fıratcan Üzüm'ü sezon sonuna kadar kiralandığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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