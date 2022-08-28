Ümraniyespor umutlu: 'Doğru yoldayız'

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olan HangiKredi Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar galibiyet nedeniyle Adana Demirspor'u kutladı.



Rakibin özellikle iç sahada çok üretken futbol oynadığını, çabuk ve çok pozisyon bulabildiklerini ifade eden Uçar, maça da erken yedikleri golle bir nevi 1-0 yenik başladıklarını anlattı.



İlk yarıdaki oyunlarının dengeli olduğunu aktaran Uçar, şunları kaydetti:



"İkinci yarı ise gerek bazı değişiklikler gerekse oyunda ortaya koyduğumuz mücadele ve taktiksel sadakatle beraber daha çok rakip sahada bulunan, topa daha çok sahip olan, daha çok net pozisyon kaçıran bir ekiptik. Bu da özellikle bu deplasmanda aslında çok kolay olabilen bir şey değil. Adana Demirspor takımına bu sahada bunları yakalayabilmek. Maalesef bizim sorunumuz belki 4 haftadır oyun olarak kaybetmemek ama arzu ettiğimiz skorları bir türlü alamamak. Ben ligi uzun bir maraton olarak görüyorum. Skorlar da gelecek. Zor bir fikstürden geçiyoruz ama mazeret üretmeyi sevmem. Mazeret olarak da görmüyorum. Her maça biz ortak olarak oynadık. Bundan sonraki maçlarda da amacımız kazanmak olacak. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum."





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