Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'da Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Şampiyon sezonumuzda formamızı terleten başarılı oyuncumuz Mevlüt Erdinç'e teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Bu sezonun ara transfer döneminde İstanbul temsilcisinin kadrosuna katılan tecrübeli futbolcu, Spor Toto 1. Lig'de 2 maçta forma giydi.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Şampiyon sezonumuzda formamızı terleten başarılı oyuncumuz Mevlüt Erdinç'e teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Bu sezonun ara transfer döneminde İstanbul temsilcisinin kadrosuna katılan tecrübeli futbolcu, Spor Toto 1. Lig'de 2 maçta forma giydi.
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