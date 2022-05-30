Ümraniyespor'da Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, Mevlüt Erdinç ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor'da Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı
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30 Mayıs 2022 19:27
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'da Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Şampiyon sezonumuzda formamızı terleten başarılı oyuncumuz Mevlüt Erdinç'e teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Bu sezonun ara transfer döneminde İstanbul temsilcisinin kadrosuna katılan tecrübeli futbolcu, Spor Toto 1. Lig'de 2 maçta forma giydi.

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