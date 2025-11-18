18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
2-1
18 Kasım
Brezilya-Tunus
0-07'

Ümit Milli Takım, Litvanya'ya karşı galip!

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu beşinci maçında konuk olduğu Litvanya'yı 2-1 mağlup etti.

calendar 18 Kasım 2025 20:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: TFF
Ümit Milli Takım, Litvanya'ya karşı galip!
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu beşinci maçında konuk olduğu Litvanya'ya konuk oldu.

Druskininkai'de oynanan mücadeleyi Ümit Milli Takımımız, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada millere galibiyeti getiren golleri 1 ve 76. dakikalarda Ali Habeşoğlu kaydetti. Litvanya'nın tek golü ise 75. dakikada Domantas Sluta'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini sürdüren milliler, gruptaki puanını 11'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Litvanya ise 1 puanla grupta son sırada konumlandı.

Milliler grupta gelecek hafta Hırvatistan'a konuk olacak. Litvanya, Ukrayna ile karşılaşacak.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
