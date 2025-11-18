Ümit Milli Takım, Litvanya'ya karşı galip!

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu beşinci maçında konuk olduğu Litvanya'ya konuk oldu.



Druskininkai'de oynanan mücadeleyi Ümit Milli Takımımız, 2-1 kazandı.



Karşılaşmada millere galibiyeti getiren golleri 1 ve 76. dakikalarda Ali Habeşoğlu kaydetti. Litvanya'nın tek golü ise 75. dakikada Domantas Sluta'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini sürdüren milliler, gruptaki puanını 11'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Litvanya ise 1 puanla grupta son sırada konumlandı.



Milliler grupta gelecek hafta Hırvatistan'a konuk olacak. Litvanya, Ukrayna ile karşılaşacak.



