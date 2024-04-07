Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması sona erdi

Antalya'da düzenlenen 2024 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması tamamlandı.



Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi.



Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, organizasyona 26 ülkeden 180 sporcunun katıldığını söyledi.



Ergin, yarışmada klasik yay kadın takımının sıralama atışlarında Türkiye rekoru kırdığını belirterek, bu takımın madalya atışlarında da gümüş madalya kazandığını belirtti



2024 Paris Olimpiyatları için şu anda erkeklerde takım halinde katılabilecek durumda olduklarını vurgulayan Ergin, mayıs ve haziran ayında yapılacak kota yarışmalarında kadın takımıyla da kota almayı hedeflediklerini belirtti.



Makaralı yay kategorisinde de sporcularının çok üstün bir performans gösterdiğini, hem erkeklerde hem de kadınlarda podyumu kapattıklarını vurgulayan Ergin, "Genel olarak bizim açımızdan beklediğimiz ölçüde geçti. Tabii ki sporcularımızı bireysel olarak tek tek değerlendirdiğimizde ileriye dönük bir takım önlemler almamız gerektiren sonuçlarda oluştu. Ama bize ödev veren sporculara da güven veren bir yarışma oldu." diye konuştu.



Yarışmada, bireysel ve takım halinde makaralı ve klasik yay kategorilerinde alınan sonuçlar şöyle:



Bireysel



Makaralı yay erkekler:



1. Yağız Sezgin (Türkiye)



2. Jozef Bosansky (Slovakya)



3. Emircan Haney (Türkiye)



Makaralı yay kadınlar:



1. Hazal Burun (Türkiye)



2. Begüm Yuva (Türkiye)



3. Ayşe Bera Süzer (Türkiye)



Klasik yay erkekler:



1. Mete Gazoz (Türkiye)



2. Federico Musolesi (İtalya)



3. Amirkhan Sadıkov (Özbekistan)



Klasik yay kadınlar:



1. Katharina Bauer (Almanya)



2. Charline Schwarz (Almanya)



3. Chiara Rebagliati (İtalya)



Takımlar



Klasik yay kadınlar:



1. Almanya



2. Türkiye



3. Fransa



Klasik yay erkekler:



1. İtalya



2. İngiltere



3. Hollanda



Klasik yay karma:



1. İtalya



2. İspanya



3. Almanya





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