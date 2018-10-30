UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev

FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında 31 Ekim Çarşamba günü Danimarka'nın Brondby ile Norveç'in LSK Kvinner takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Danimarka'da bulunan Brondby Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ile Betül Nur Yılmaz'ın yapacağı ifade edildi.
Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Neslihan Muratdağı olacağı aktarıldı.
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Danimarka'da bulunan Brondby Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ile Betül Nur Yılmaz'ın yapacağı ifade edildi.
Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Neslihan Muratdağı olacağı aktarıldı.
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