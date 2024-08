UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT'nin tanıtım toplantısı yapıldı.



TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde Mandarin Oriental Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli okçular Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış, milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, spor dünyasından birçok isim ve davetliler katıldı.



Tanıtım videosunun ekranda gösterilmesinin ardından konuşma yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, kamu yayıncılığı sorumluluğuyla ezber bozmaya ve birçok yeni alanda yol açmaya devam ettiklerini vurguladı.



UEFA organizasyonlarını izleyiciyle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Sobacı, "Kurumumuz için de bir ilk olan bu önemli gelişmeyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. TRT'nin neredeyse 100 yıla yaklaşan tarihi, ilklerle doludur. En önemli alanlardan birisi spor yayıncılığıdır. 1933 yılında Türkiye ile İtalya arasındaki güreş müsabakalarının radyodan yayınlanmasıyla başlayan spor yayıncılığı yolculuğumuzda, geçen hafta ekranlara getirdiğimiz Atalanta ile Real Madrid arasındaki UEFA Süper Kupa karşılaşmasıyla bir eşiği daha geride bıraktık." ifadelerini kullandı.



"Temsilcilerimizin maçlarını şifresiz yayınlayacağız"



Türkiye'nin son 22 yılda her alanda büyük bir atılım içinde olduğunu söyleyen Sobacı, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 22 yılda hayatın her alanında olduğu gibi spor anlamında da çok önemli bir atılım yapıldı. Stat ve tesislerin sayısı her geçen gün artarken, lisanslı sporcu sayısı da doğru orantılı olarak artış gösterdi. Biz de TRT olarak kadromuz, teknik altyapımız ve dünya standartlarındaki yayın kalitemizle, bu spor atılımının en büyük destekçisi olmayı sürdürüyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları 3 yıl boyunca TRT'de olacak. Kamu yayıncılığı anlayışımızın bir gereği olarak ülkemizi bu kupalarda temsil edecek takımlarımızın maçlarını TRT 1, TRT Spor ve tabii'de şifresiz ve ücretsiz yayınlayacağız. Sezon boyu oynanacak yüzlerce karşılaşmayı da uluslararası dijital platformumuz tabii'nin premium paketiyle makul bir ücret karşılığında futbolseverlerle buluşturacağız."



Gece, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU