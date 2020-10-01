Üç büyükler dibe vurdu! 38 yıl sonra...

İstanbul'un 3 büyükleri 38 yıl sonra ilk kez Avrupa'da ön elemeleri aşamadı.



1981/82 sezonunda 3 büyükler olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kupalara katılamamıştı.



Bir önceki sezonun şampiyonu Trabzonspor, Şampiyon Kulüpler Kupası'nın ilk turunda Dinamo Kiev'e elenmişti. Kupa Galipleri Kupası'na katılan Ankaragücü ise SKA Rostov'a elenmişti.



1995/96 sezonunda üç büyükler, yine ekime kalamadan elenmiş ancak o dönem grup aşamasına denk gelen UEFA Kupası 1. Turu'nda Fenerbahçe, Real Betis'e karşı mücadele etmişti.



Bu sezon Fenerbahçe kupalara katılamazken, Beşiktaş 3. ön eleme turunda, Galatasaray ise playoff aşamasında veda etti.



Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcileri Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ve Avrupa Ligi'nde Sivasspor olarak kaldı.



