  •  
    İspanya'dan teklif geldi, Fatih Terim kararı verdi!
  •  
    ..Ve Arda Turan'a SERT: "Kadınlara yürüyerek..."
  •  
    Transferde flaş iddia; "Fena şekilde aldattılar"
  •  
    Türkiye'de oynamıştı! 32 yaşında vefat etti!..
  •  
    Beşiktaş'ta sakatlık için açıklama: "YIRTIK VAR"

U21 Ligi'ndeki olaylı maçın cezaları açıklandı

U21 Ligi'nde olaylı biten Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçının cezaları açıklandı.

Kaynak: Sporx.com
U21 Ligi'ndeki olaylı maçın cezaları açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2018 16:42
U 21 Ligi'nde olaylı Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından Profesyonel Disiplin Kurulu, kararlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Beşiktaş teknik sorumlusu Yasin Sülün ve Berka Doğukan Önde'ye ceza verildiği açıklandı. Yasin Sülün'e 3 maç men cezası verilirken genç oyuncu Berka Doğukan Önde 2 maç men cezası aldı.

Konyaspor'dan da 5 genç oyuncuya 5 maç men cezası verildi.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama...

''BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu YASİN SÜLÜN'ün, 07.10.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu BERKE DOĞUKAN ÖNDE'nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu OĞUZHAN NEMLİ'nin, 07.10.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu ERDON DACI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu MUSTAFA ÖZKAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu ALİ AYHAN CEBECİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu MUSA AYDIN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.''

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için