Tyson'dan, Jordan'a neredeyse "Karımla işi pişirdin!" dayağı!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, 1988'de bir doğum günü partisinde boks efsanesi Mike Tyson'ın dayağından kaçtığı bir hikaye ortaya çıktı.



Tyson'ın eski menajeri Rory Holloway, ikisinin 1988'de neredeyse kavgaya dönüşen bir tartışma yaşadığını anlattı.



Holloway'in Tyson'ın kariyerini anlattığı yeni kitabında, o zamanlar Chicago Bears takımının yıldızı Richard Dent'in bir doğum günü partisinde Tyson'ın Jordan'a bağırdığını ve onu dövmekle tehdit ettiğini hatırladığı bir bölüm bulunuyor.



Tartışmanın, Jordan'ın Tyson'ın o zamanki eşi Robin Givens ile olan önceki ilişkisinden kaynaklandığı belirtiliyor:



"Mike Tyson, Long Island Tea'sini almış orada oturuyordu ve Mike içtiği zaman, gerçek hisleri ortaya çıkar. Garsona onun içeceklerine su katmasını söylemiştim, çünkü bu olayın gittiği yeri görebiliyordum. Mike, Michael Jordan'ın masasına bakıyordu. 'Hey, sen beni aptal mı sanıyorsun? O*****mu s**tiğni biliyorum.' demişti. Jordan hayalet görmüşe dönmüştü. 'Onunla işi pişirdiğinizi biliyorum, bana söyleyebilirsin.' demişti."



Holloway'a göre, Jordan doğal olarak, o zamanlar dünyanın yenilmez ağır siklet şampiyonu olan Tyson ile herhangi bir kavgaya karışmak istememişti.



Bears koçu Mike Ditka ve efsanevi boks organizatörü Don King'in de bu münakaşaya dahil olduğu bildirildi ve Tyson'ın, Bulls yıldızını dövmeye çalışmasını önlemek için tutulması gerekiyordu.



Jordan, üzerinden yıllar geçen durum hakkında yorum yapmayı reddetmişti ve her kaynakta farklı olan raporlara rağmen, Holloway, kitabında olayın ilk elden bir açıklamasını sunmuştu.



