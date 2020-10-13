Tuttur.com ile maç önü: Ukrayna - İspanya

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Ukrayna ile İspanya karşı karşıya geliyor. Ukrayna kötü gidişe dur demek, İspanya ise galibiyet serisi için sahada...
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Ukrayna son 3 maçını kaybetti.
- İspanya son 7 maçının 4'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı.
- Son 7 maçında İspanya 2 gol yedi.
- İki takımın karşı karşıya geldiği toplam 6 maçın 5'ini İspanya kazandı, 1 maç berabere bitti.
EKSİKLER, CEZALILAR
Ukrayna: Malinovsky, Pyatov, Lunin ve Stepanenko, Matviyenko, Kryvtsov, Zinchenko, Konoplyanka
İspanya: Alba, Carvajal, Diego Llorente, Asensio, Gerard Moreno
MUHTEMEL 11'LER
Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Mykolenko, Mykhaylichenko, Kovalenko, Sydorchuk, Yarmolenko, Shaparenko, Tsygankov, Yaremchuk
İspanya: De Gea, Sergi Roberto, Ramos, Pau Torres, Gaya, Busquets, Rodri, Ceballos, Traore, Rodrigo, Fati
Tuttur.com'da Ukrayna - İspanya maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Ukrayna son 3 maçını kaybetti.
- İspanya son 7 maçının 4'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı.
- Son 7 maçında İspanya 2 gol yedi.
- İki takımın karşı karşıya geldiği toplam 6 maçın 5'ini İspanya kazandı, 1 maç berabere bitti.
EKSİKLER, CEZALILAR
Ukrayna: Malinovsky, Pyatov, Lunin ve Stepanenko, Matviyenko, Kryvtsov, Zinchenko, Konoplyanka
İspanya: Alba, Carvajal, Diego Llorente, Asensio, Gerard Moreno
MUHTEMEL 11'LER
Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Mykolenko, Mykhaylichenko, Kovalenko, Sydorchuk, Yarmolenko, Shaparenko, Tsygankov, Yaremchuk
İspanya: De Gea, Sergi Roberto, Ramos, Pau Torres, Gaya, Busquets, Rodri, Ceballos, Traore, Rodrigo, Fati