Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 1. Lig ekibiSüper Lig takımı'u Bolu Atatürk Stadyumu'nda konuk etti. Boluspor, son bölümüne mağlup girdiği karşılaşmada müthiş bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.Boluspor'a galibiyeti getiren goller, 84. dakikada kendi kalesine Kadir Keleş, 88. dakikada Melih Okutan kaydetti.Maça as kadrosuna yakın bir kadroyla çıkan Akhisarspor'da Muğdat Çelik'in 63. dakikada attığı gol, galibiyet için yeterli olmadı.Akhisarspor, 16 Ocak tarihinde Boluspor'u rövanş maçında konuk edecek.