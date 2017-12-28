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Türkiye Kupası'nda Boluspor sürprizi!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor, son 7 dakikasına mağlup girdiği maçta Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Türkiye Kupası'nda Boluspor sürprizi!
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28 Aralık 2017 18:23
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Süper Lig takımı Teleset Mobilya Akhisarspor'u Bolu Atatürk Stadyumu'nda konuk etti. Boluspor, son bölümüne mağlup girdiği karşılaşmada müthiş bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Boluspor'a galibiyeti getiren goller, 84. dakikada kendi kalesine Kadir Keleş, 88. dakikada Melih Okutan kaydetti.

Maça as kadrosuna yakın bir kadroyla çıkan Akhisarspor'da Muğdat Çelik'in 63. dakikada attığı gol, galibiyet için yeterli olmadı.

Akhisarspor, 16 Ocak tarihinde Boluspor'u rövanş maçında konuk edecek.

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