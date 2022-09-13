Türkiye Kupası'nda kura çekim tarihi netleşti!

Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekiminin ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte detaylar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda kura çekim tarihi netleşti!
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13 Eylül 2022 16:20
Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, 16 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.

İkinci eleme turunda 58 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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