Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçında hakem Ali Palabıyık düdük çalacak

Haber; AA
Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek
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23 Temmuz 2020 14:34
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak finalde düdük çalacak Palabıyık'ın yardımcıları Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan üstlenecek.



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