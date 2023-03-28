Haber Tarihi: 28 Mart 2023 23:00 - Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 23:00

Türkiye Hırvatistan maçı canlı izle! TRT 1 Türkiye Hırvatistan canlı izle

Türkiye-Hırvatistan maçı TRT 1 canlı izleme detayları belli oluyor. Türkiye - Hırvatistan maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında son dünya 3'üncüsü Hırvatistan'ı konuk ediyor. İlk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, grupta lider konumda bulunuyor. Hırvatistan ise ilk mücadelesinde evinde Galler ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye Hırvatistan maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Türkiye Hırvatistan maçı canlı izle! TRT 1 Türkiye Hırvatistan canlı izle
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Türkiye-Hırvatistan maçı canlı izleme detayları belli oluyor. 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu ikinci maçında Türkiye bugün Hırvatistan'ı konuk edecek. Bursa BŞB Stadı'nın 11 yıl sonra ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Ay-Yıldızlılar adına büyük önem taşıyor. İşte Türkiye - Hırvatistan maç kadrosu ve muhtemel 11'ler 
TÜRKİYE HIRVATİSTAN CANLI İZLE

Bu akşam Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Hırvatistan maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg'in düdük çalacağı 90 dakika ile ilgili tüm detaylar haberimizde olacak.

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇ KADROSU - TIKLAYINIZ

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 01:05Gönül Dağı
  • 02:35Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayra...
  • 03:40Sahur Bereketi
  • 05:25Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
  • 06:18İstiklal Marşı Ve Günün Pro...
  • 06:20Vuslat
  • 08:45Bu Toprağın Sesi
  • 10:251 Çorba
  • 10:30Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:15Seksenler
  • 15:401 Çorba
  • 15:45Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okum...
  • 17:40İddiaların Aksine
  • 17:45Ana Haber
  • 18:15Ramazan Sevinci
  • 19:50Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okum...
  • 21:45Türkiye-hırvatistan


MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg, dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci üstlenecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise ikinci maç gününü bay geçecek.

İlk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, 3 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta, Galler ve Hırvatistan ise 1'er puana sahip.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.


Eksikler

A Milli Takımımız'da aday kadroya çağırıldıktan sonra sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Abdülkerim Bardakçı dışında eksik bulunmuyor.

Hırvatistan'da dizinden sakatlanan Petkovic'in yanı sıra Galler maçında sakatlık geçiren Marko Livaja Bursa'ya getirilmedi.

Milli Takımımızın 614. maçı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında yarın Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 614. müsabakaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 334'ü resmi, 279'u özel, toplam 613 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 237 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 262'si deplasmanda, 268'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 834 gol attı, kalesinde 876 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 613 karşılaşmanın 530'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Stefan Kuntz ile 16. maç

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 16. maçını Hırvatistan karşısında oynayacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 17 gol gördü.

Hırvatistan ile 11. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yarın konuk edeceği Hırvatistan ile 11. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye, rakibiyle yaptığı 7'si resmi, 3'ü özel toplam 10 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, ikisi İstanbul ve biri Eskişehir'deki müsabakalarda Hırvatistan 13, Türkiye 9 gol buldu.

Türkiye, rakibiyle yaptığı 7 resmi maçın 4'ünde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.

11 yıl sonra Bursa'da

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yarın Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Bursa'da, 11 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanacak.

Daha önce 9 kez ay-yıldızlı ekibe 5'i resmi, 3'ü özel olmak üzere 8 kez ev sahipliği yapan Bursa, 3'er kez galibiyet ve mağlubiyete şahitlik yaparken, Bursa'da oynanan 2 milli müsabaka beraberlikle sona erdi.

Ay-yıldızlı ekibin 8 golüne rakipleri 7 golle cevap verdi. Milliler, Bursa'da son olarak 29 Şubat 2012 tarihinde Slovakya ile oynadı ve 2-1 yenildi.

43 bin 361 kişilik Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya Bursalıların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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