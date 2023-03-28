Türkiye - Hırvatistan maç kadrosu ve muhtemel 11'ler | Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta?

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2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu ikinci maçında Türkiye bugün Hırvatistan'ı konuk edecek. Bursa BŞB Stadı'nın 11 yıl sonra ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Ay-Yıldızlılar adına büyük önem taşıyor. İşte Türkiye - Hırvatistan maç kadrosu ve muhtemel 11'lerMert, Onur, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem, Enes ÜnalLivakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Musa, Perisic, KramaricKaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivica Ivusic (Pafos), Nediljko Labrovic (Rijeka)Savunma: Domagoj Vida (AEK), Borna Barisic (Rangers), Josip Juranovic (Union Berlin), Josko Gvardiol (Leipzig), Borna Sosa (Stuttgart), Josip Stanisic (Bayern Münih), Martin Erlic (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Rennes), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb), Luka Sucic (Salzburg)Forvet: Ivan Perisic (Tottenham), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Southampton), Marko Livaja (Hajduk Split), Petar Musa (Benfica)Rezerv Oyuncular: Ivo Grbic (Atletico Madrid), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt), Dion Drena Beljo (Augsburg), Dario Spikic (Dinamo Zagreb)UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg, dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci üstlenecek.Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise ikinci maç gününü bay geçecek.İlk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, 3 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta, Galler ve Hırvatistan ise 1'er puana sahip.EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.A Milli Takımımız'da aday kadroya çağırıldıktan sonra sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Abdülkerim Bardakçı dışında eksik bulunmuyor.Hırvatistan'da dizinden sakatlanan Petkovic'in yanı sıra Galler maçında sakatlık geçiren Marko Livaja Bursa'ya getirilmedi.UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında yarın Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 614. müsabakaya çıkacak.Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 334'ü resmi, 279'u özel, toplam 613 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 237 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.Milli takım, 262'si deplasmanda, 268'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 834 gol attı, kalesinde 876 gol gördü.Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 613 karşılaşmanın 530'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 16. maçını Hırvatistan karşısında oynayacak.Milli takım, Kuntz ile çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 17 gol gördü.A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yarın konuk edeceği Hırvatistan ile 11. kez karşı karşıya gelecek.Türkiye, rakibiyle yaptığı 7'si resmi, 3'ü özel toplam 10 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle sahadan ayrıldı.Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, ikisi İstanbul ve biri Eskişehir'deki müsabakalarda Hırvatistan 13, Türkiye 9 gol buldu.Türkiye, rakibiyle yaptığı 7 resmi maçın 4'ünde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yarın Hırvatistan'la oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Bursa'da, 11 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanacak.Daha önce 9 kez ay-yıldızlı ekibe 5'i resmi, 3'ü özel olmak üzere 8 kez ev sahipliği yapan Bursa, 3'er kez galibiyet ve mağlubiyete şahitlik yaparken, Bursa'da oynanan 2 milli müsabaka beraberlikle sona erdi.Ay-yıldızlı ekibin 8 golüne rakipleri 7 golle cevap verdi. Milliler, Bursa'da son olarak 29 Şubat 2012 tarihinde Slovakya ile oynadı ve 2-1 yenildi.43 bin 361 kişilik Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya Bursalıların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.