Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de keyifler kaçsa da sezonun ilk bölümünde ortaya koyulan performans 'tam not' aldı...



Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus yönetiminde ligde ve Avrupa'da soluksuz bir 4 ay geçirdi. 20 Temmuz'da Dinamo Kiev (0-0) ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçıyla startı veren Kanarya, Süper Lig ve Avrupa'da 116 günde toplam 25 maça çıktı.



Ligin başlamasıyla ortalama 3.5 günde bir maç yapan Fenerbahçe; 16 galibiyet, 6 beraberlik alırken, sadece 3 kez sahadan yenik ayrıldı. 2.16 puan ortalaması elde etti. Üç mağlubiyet de takımın on kişi kaldığı maçlarda geldi.



KALIPLARI YIKTI



Jesus takıma oturttuğu sistem, hücum futbolu ve 3'lü defans (ofsayt taktiği) ile kalitesini ispatladı. Kadroda yaptığı geniş çaplı rotasyonlar ile kalıpları yıktı...



DURUŞUYLA HERKESİN SAYGISINI KAZANDI



Sahada eksik kaldığı maçlarda bile sisteminden taviz vermeyerek 'cesaret' örneği verdi... Ligde en yakın takipçisi Galatasaray'dan 10 maç fazla oynayan sarı-lacivertliler buna rağmen ilk bölümü 2 puan farkla lider bitirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunda 6 maçın 4'ünü kazanıp, 2'sinde berabere kaldı. 'Namağlup' lider çıkarak son 16'ya adını yazdırdı. Taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı.







