Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yılı kutlu olsun

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümünün heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.



Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları; milletimizin bağımsızlığını İstiklal Savaşı'nda tüm zorluklara karşı, inanç ve kararlılıkla verdikleri destansı mücadele ile kazandılar. Ülkemizin ve ulusumuzun geleceğini, 29 Ekim 1923'te kurdukları Türkiye Cumhuriyeti ile teminat altına alarak genç nesillere emanet ettiler.



Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği yolda; milli birlik ve beraberliğimizin en büyük güvencesi, Cumhuriyetimize sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.



Eşsiz vatanı bırakan Kurtuluş Savaşımızın önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.





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