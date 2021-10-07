Türk asıllı Emre Tezgel, Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olabilir

Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Championship ekibi Stoke City'de Türk asıllı oyuncu Emre Tezgel, performansıyla devlerin dikkatini çekiyor.



Stoke City'nin U16 takımında yer alan Emre Tezgel'in performansıyla A takıma yükselmeden önce Manchester United ve Chelsea'nin transferinin gündeme geldiği iddia ortaya çıktı.



Emre Tezgel'in önümüzdeki sezon Manchester United'a transfer olmasıyla Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olmasının ise an meselesi olduğu İngiliz gazeteleri tarafından yazılmaya başlandı.



Özellikle Syrenka Kupası'nda yıldızını parlatan Emre Tezgel, oyun stili olarak Harry Kane'e benzetiliyor. Stoke City Altyapı Direktörü Gareth Owen kısa süre önce yaptığı açıklamada, 16 yaşındaki oyuncunun, kulübün geleceği olduğunu belirterek; performansıyla yeni Harry Kane olabileceğini vurguladı.



U18 Premier Ligi'nde 4 maçta 7 gol atan golcü oyuncu İngiltere U17 Milli Takımı'nda da çıktığı 3 maçta 4 gol kaydetti.



