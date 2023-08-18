Haber Tarihi: 18 Ağustos 2023 18:13 - Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023 18:13

Turabi Çamkıran'a ne oldu? Son dakika Turabi'nin hastalığı nedir?

Son dakika Turabi Çamkıran'a ne oldu, hastalığı nedir? sorusu gündeme geldi. Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran hastaneye kaldırıldı. Bir süredir Amerika'da yaşayan Çamkıran, 'Hayat kısaymış. Her kimin kalbini kırdıysam kusuruma bakmasın.' dedi.

Turabi Çamkıran'a ne oldu? Son dakika Turabi'nin hastalığı nedir?
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Survivor yarışmasıyla ünlenen Turabi Çamkıran hastanelik oldu. Kaza geçiren Turabi Amerika'da tedavi gördüğü anları paylaştı. Peki, Turabi Çamkıran'a ne oldu, hastalığı nedir?
TURABİ ÇAMKIRAN'A NE OLDU?
Survivor ile adını duyuran Turabi Çamkıran, hastanelik oldu. Amerika'da bir hastaneden kareler paylaşan Turabi; " Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikahı basıcam. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazi bir hayat yaşıyacağım. Ve ne kadar erteleyip yapmadığım şey varsa ayağa kalkar kalkmaz onları yapıcam." ifadelerini kullandı.

Bir kaza olduğunu açıklayan Çamkıran; ""Azraile mesaj attım; 'Gel beni al!' diye. O da mesaj atmış; 'Gülüşün dert olmuş seni çekemeyenlere. Onlara inat yaşa!' diye. Şaka şaka. Ciddiye almış mesajımı. Az kalsın beni alıyordu şereflinin zıttı. Siz siz olun Azraille oynaşmayın. Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah. Şimdilik hoşçakalın.

Hep açık seçik paylaşımlar yapıp, çılgın bir hayat yaşadığım için geldi bunlar başıma. Artık TÖVBE. Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikahı basacağım. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazi bir hayat yaşayacağım. Ve ne kadar erteleyip yapmadığım şey varsa ayağa kalkar kalkmaz onları yapacağım." ifadelerini kullandı.

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Turabi Çamkıran
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