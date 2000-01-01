Trae Young, LeBron'un Klutch ailesine katıldı

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in de yer aldığı menajerlik şirketi Klutch Sports'a katıldı.



Hawks'ın All-Star guardı, bu duyuruyu Twitter hesabından yaptı.



"Daha yeni başlıyorum. Bu cidden farklı..."



Young'ın eski menajeri Omar Wilkes'in Klutch Sports'a katılmasından ötürü, bu hamle bir süredir herkes tarafından bekleniyordu.



Klutch Sports, LeBron'un yanı sıra, Anthony Davis, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons ve Washington Wizards yıldızı John Wall'u da barındırıyor. Wilkes, Klutch'taki basketbol departmanını devraldığından ötürü, şirketin kurucusu Rich Paul, CEO olarak işi genişletmeye odaklanabilecek.



2019-20 sezonu, Mart ayında askıya alınmadan önce, Young Hawks formasıyla oynadığı 60 maçta 29.6 sayı, 4.3 ribaund ve 9.3 asist ortalamalar yakalamıştı.



