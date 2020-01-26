Trabzonspor'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a gönderme

Fenerbahçe,

maçının TFF tarafından ertelenmesine "Soruyoruz" başlıklı bir yazıyla tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin açıklamasında Malatyaspor'un maçın ertelenmesine onay vermediği belirtilirken, TFF'ye Trabzonspor'a avantaj yaratıp yaratmadığına dair 3 soru yöneltildi.

Ülke olarak Elazığ ve Malatya bölgelerimizde yaşanan deprem dolayısıyla, tüm halkımızın seferber olduğu, dayanışmanın öne çıktığı, spor ailesi olarak da depremden zarar gören vatandaşlarımız için hep birlikte örnek adımlar atılan bir süreçten geçiyoruz. Umuyoruz ve inanıyoruz ki bu süreci de ilk andan itibaren devrede olan devletimizin önderliğinde kısa sürede atlatacağız.

Tüm bu yaşananların ışığında, dün itibariyle spor kamuoyunun gündemini meşgul eden; BtcTürk Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın ertelenmesi ilgili görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Öncelikle belirtmek istiyoruz ki; Verilen bu karar lig yarışını etkileyecektir. Dolayısıyla tüm Süper Lig takımlarını ilgilendirmektedir.

Bu noktada Malatya'mızın takımı olarak ligde mücadele eden BtcTürk Yeni Malatyaspor'un resmi mecralarından yaptığı "Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin yaraları sarılırken, bölgemizin yaşadığı travmadan bir an önce kurtulması ve hayatın olağan akışıyla devam etmesi adına Trabzonspor müsabakamızın aynı gün ve saatte oynanmasını camiamızın da yüksek anlayışıyla uygun olacağını düşünüyoruz." açıklamasına ve Malatyaspor başkanı Sayın Adil Gevrek'in bugün kamuoyuna yansıyan açıklamalarına bakıldığında, erteleme kararının ev sahibi takımın talebinin tamamen aksi yönünde, şehirde maçın oynanmasına engel bir durum olmamasına rağmen, sadece Trabzonspor'un talebi üzerine, gerçekleştiği çok açıktır.

En az bunun kadar açık olan bir diğer konu ise; Türkiye Futbol Federasyonu'nun, "ev sahibi takıma rağmen", "Trabzonspor gelmek istemiyor" diyerek tek taraflı verdiği düşünülen ve soru işaretleri taşıyan bu kararın, talepten de öte şekilde, isteğe bağlı olarak, adeta sahipliği andıran bir yapı altında gerçekleşmiş olmasının vicdanlardaki karşılığıdır.

Türk futbolu adına sorgulamak durumunda olduğumuz, şampiyonluk yarışında bir takıma açıkça avantaj sağlayacak

Her zaman ve her şartta belirttiğimiz gibi, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tek beklentimiz, hiçbir takımın tekeli ve lobi baskısı altına girmeden, tüm kulüplere eşit mesafede, her takımı eşit görerek, adil ve adaletli bir düzen tesis edebilmeleridir.

Ancak, son dönemlerde bir çok farklı konuda kamuouyu önünde paylaştığımız endişe veren gelişmelere eklenen bu son olay, adil rekabet ortamının tesis edilmesi hususundaki kaygılarımızı giderek arttırmaktadır.

Sadece şampiyonluğa oynayan takımlarımızı değil, başta BtcTurk Yeni Malatyaspor olmak üzere ligimizdeki birçok takımı etkileyebilecek bu karardaki soru işaretlerine dair Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ivedilikle bir açıklama beklediğimizi kamuoyu ile paylaşıyor;

bir kez daha ülkemizin yaşadığı son deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Fenerbahçe, Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesine tepki gösterirken, Trabzonspor da sarı lacivertlilerin açıklaması sonrasında cevap verdi.Trabzonspor'un açıklamasında, "Kulübümüzün ne resmi ne de şifahen Türkiye Futbol Federasyonu'ndan müsabakanın ertelenmesine dair hiç bir talebi olmamıştır! Söz konusu talep; Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelmiştir." ifadeleri yer aldı.İşte Trabzonspor'un açıklaması..."Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen ve can kayıplarına yol açan 6.8 şiddetindeki deprem nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun 27 Ocak Pazartesi günü oynayacağımız Btc Türk Malatyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemesi kararına yönelik kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan spekülasyonlara yönelik açıklama yapma gereği doğmuştur.Öncelikle; Trabzonspor Kulübü olarak Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden 38 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerken, yaralanan 1466 vatandaşımızın da biran önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Bize ait olmayan sebeplerden ötürü aşağıdaki açıklamayı yapmamız nedeniyle de Elazığ ile Malatya halkından ve tüm Türkiye kamuoyundan özür diliyoruz!Ülke olarak adeta seferberlik başlattığımız, kurtulacak her bir can için dualar ettiğimiz bu günlerde tek gündemleri 'ertelenen maçın oynanması' olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklamasını insanlık adına büyük bir utançla takip ettik. Kadınların, çocukların, ailesinin üstüne siper olan babaların cenazeleri enkaz altından çıkarken bir spor kulübünün bu denli küçülebileceğini tahayyül edemezdik. Yüzlerce insan, enkaz altından gelecek bir ses, bir nefes için çırpınırken Fenerbahçe Spor Kulübü'nün maçta çıkacak kartların, 90 dakika – 120 dakika gibi hesapların peşinde koşmasının yorumunu toplumumuzun vicdanına bırakıyoruz!Btc Türk Malatyaspor – Trabzonspor karşılaşması öncesi Türkiye Futbol Federasyonu yetkileri Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nu arayarak Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle müsabakanın ileri bir tarihte oynanmasının uygun olacağını dile getirmişlerdir. Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu da, rakip takımın görüşünün ne olduğunu sormuş ve TFF yetkilileri tarafından Adil Gevrek ile yapılan görüşmede, Gevrek'in de müsabakanın ileri bir tarihte oynanmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirdiği ifade edilmiştir. Bunun üzerine Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktörümüz Sayın Hüseyin Çimşir'in görüşünü almış ve Sayın Çimşir, "Biz hazırız ancak her türlü karara da saygı duyarız" demiştir. Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu, bu görüşmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine "Hassasiyetinizi anlıyoruz, vereceğiniz karara saygı duyacağız" diyerek görüşümüzü belirtmiştir. Kulübümüzün internet sitesinden de bu yönde açıklama yapılmıştır.Bir kez daha belirtmek isteriz ki kulübümüzün ne resmi ne de şifahen Türkiye Futbol Federasyonu'ndan müsabakanın ertelenmesine dair hiç bir talebi olmamıştır! Söz konusu talep; Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelmiştir.Tüm bu gelişmelerin ardından Btc Türk Malatyaspor Başkanı Gevrek, akşam saatlerinde bir televizyon programına bağlanarak – sebebini bilemediğimiz bir biçimde – kendi sözlerini inkâr yolunu seçmiş, karşılaşmanın kulübümüzün talebiyle ertelendiğini ifade etmiş, tek taraflı alınan bu kararın adaletle bağdaşır hiç bir tarafı olmadığı şeklinde şaşkınlık verici açıklamalarda bulunmuştur.Gevrek'in açıklamalarından hareketle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ilk etapta öğle saatlerinde organik ve inorganik olarak beslediği sosyal medya trolleri tarafından daha sonra da kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamayla konu ahlaki sınırları aşan bir boyuta taşınmıştır. Trabzonspor camiası gibi Türkiye'nin gözü ve kalbi 788 artçı depremin olduğu, binlerce vatandaşın çadırlarda sabahladığı Elazığ ve Malatya'da atarken, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kalbinin maçta çıkacak kartlarda atması, kamuoyunun da takdir edeceği şekilde büyük bir insaniyet sorunudur! Öyle bir insaniyet sorunu ki teknik direktörleri Ersun Yanal'ın "Trabzonspor maçının iptali doğru. Orada böyle bir ortamda maç oynamak doğru değildi" şeklindeki açıklamasını 24 saat geçmeden yalanlamaktan çekinmemişlerdir.Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, önce Antalya'da kulübümüzü hedef alan saldırgan açıklamaları bugün de sosyal medya – resmi medya organları üzerinden devam eden operasyonel faaliyetleri bize şunu göstermektedir! Trabzonspor – Fenerbahçe karşılaşmasını saha dışına taşıyarak ortamı germek, geçmiş yıllarda olduğu gibi maçı tamamlatmamak ve masa başında kazanmaktır! Ancak hiçbir şey artık dün değildir!Trabzonspor Kulübü olarak, büyük bir hezeyan ve çaresizlik içerisinde bulunan Ali Koç'un gerginlikten sonuç çıkarmaya çalıştığını çok iyi anlıyor, hiçbir şart ve koşulda camiamızla beraber bu gerginliğin bir parçası olmayacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.Saygılarımızla…"