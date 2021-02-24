Trabzonspor'da Yusuf Sarı endişesi

Son oynanan Başakşehir karşılaşmasında attığı harika golle yıldızlaşan ve övgüleri toplayan Yusuf Sarı dünkü idmana katılmadı.



Ağrıları olduğunu söyleyen 22 yaşındaki futbolcunun durumu sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan hasta olduğu öğrenilen bir diğer genç oyuncu Safa Kınalı da antrenmana katılmadı.







