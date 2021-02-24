Trabzonspor'da Yusuf Sarı endişesi

Başakşehir karşılaşmasında attığı harika golle yıldızlaşan ve övgüleri toplayan Yusuf Sarı dünkü idmanda yoktu

Abone Ol
Trabzonspor'da Yusuf Sarı endişesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2021 10:46
Son oynanan Başakşehir karşılaşmasında attığı harika golle yıldızlaşan ve övgüleri toplayan Yusuf Sarı dünkü idmana katılmadı.

Ağrıları olduğunu söyleyen 22 yaşındaki futbolcunun durumu sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan hasta olduğu öğrenilen bir diğer genç oyuncu Safa Kınalı da antrenmana katılmadı.

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için