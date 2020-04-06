Trabzonspor'da kim ne kadar bağışladı?

Bordo-Mavili kulüp, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na kayıtsız kalmadı. Abdülkadir Ömür başta olmak üzere takımın yıldız isimleri bağış yapacağını açıklarken, kaptan Sosa da yabancılar adına sorumluluğu üstlenmiş ve herkesin kampanyaya katılacağını duyurmuştu.Karadeniz ekibinin küçüklerinden de büyük yardım geldi. Genç yıldızlardan Serkan Asan, Kerem Baykuş ve Salih Kavrazlı maaşının yüzde 50'sini bağışlarken, Arda Akbulut ile Abdurrahim Dursun yüzde 20, Atakan Gündüz de maaşının yüzde 10'unu kampanyaya göndereceğini belirtti.