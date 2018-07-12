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Trabzonspor'a Hosseini müjdesi!

22 yaşındaki genç oyuncu Majid Hosseini yapılacak imza töreninin ardından bordomavili takımın Slovenya kampına katılmak için hemen yola çıkacak.

Kaynak: Sabah
Trabzonspor'a Hosseini müjdesi!
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12 Temmuz 2018 06:37
Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı 22 yaşındaki Majid Hosseini bugün Trabzon'a gelecek. Hemen tesislere geçecek İranlı stoper, sözleşmesindeki küçük detayları yönetim kurulu ile görüşecek ve ardından üç yıllık imzayı atacak.

Genç oyuncunun yönetimin sunduğu tüm şartları büyük oranda kabul ettiği öğrenilirken, sadece menajerine ödenecek rakam konusunda ufak anlaşmazlıklar olduğu bildirildi. Bu arada bordo-mavili takımın Hosseini dışında yine İranlı futbolcu Morteza Pouraliganji için de temasları devam ediyor. Al Saad kulübü ile tekrar anlaşmayan Morteza'nın birçok takımla temas halinde olması nedeniyle Trabzonspor'un teklifine henüz net bir cevap vermediği kaydedildi.

GÖRMEDEN DE BİRBİRİNİZİ BULMALISINIZ

Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman dünkü idmanda bazı oyuncuların gözünü bağlayarak diğerlerinin onlara yön vermesini istedi. Bu çalışmayla, takım arkadaşlarının birbirine güvenini artırmayı amaçladığını söyleyen Karaman, "Güvenmek her şeydir. Takım arkadaşınıza güvenirseniz bir kişilik değil, iki kişilik oynamış olursunuz. Şu an için arkadaşlık anlamında her şeyin güzel gittiğini görüyorum. Hepimizin ortak noktası Trabzonspor'un başarısıdır" dedi.



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