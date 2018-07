Trabzonspor'a Hosseini müjdesi!

İLGİLİ VİDEO

her konuda anlaşmaya vardığı 22 yaşındakibugün Trabzon'a gelecek. Hemen tesislere geçecek İranlı stoper, sözleşmesindeki küçük detayları yönetim kurulu ile görüşecek ve ardından üç yıllık imzayı atacak.Genç oyuncunun yönetimin sunduğu tüm şartları büyük oranda kabul ettiği öğrenilirken, sadece menajerine ödenecek rakam konusunda ufak anlaşmazlıklar olduğu bildirildi. Bu arada bordo-mavili takımın Hosseini dışında yine İranlı futbolcu Morteza Pouraliganji için de temasları devam ediyor. Al Saad kulübü ile tekrar anlaşmayan Morteza'nın birçok takımla temas halinde olması nedeniyle Trabzonspor'un teklifine henüz net bir cevap vermediği kaydedildi.Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman dünkü idmanda bazı oyuncuların gözünü bağlayarak diğerlerinin onlara yön vermesini istedi. Bu çalışmayla, takım arkadaşlarının birbirine güvenini artırmayı amaçladığını söyleyen Karaman, "Güvenmek her şeydir. Takım arkadaşınıza güvenirseniz bir kişilik değil, iki kişilik oynamış olursunuz. Şu an için arkadaşlık anlamında her şeyin güzel gittiğini görüyorum. Hepimizin ortak noktası Trabzonspor'un başarısıdır" dedi.