Trabzonspor, transferi açıkladı!

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Trabzonspor, transferi açıkladı!
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21 Temmuz 2023 18:34
Son güncelleme 21 Temmuz 2023 18:51
Trabzonspor, NK Varazdin'den Tonio Teklic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tonio Teklic'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, NK Varazdin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; NK Varazdin Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir. Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir." denildi.

OYUNCUNUN ALACAĞI ÜCRET

Bordo mavililer, profesyonel futbolcu Tonio Teklic ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 600.000 euro

2024-2025 futbol sezonu için 700.000 euro

2025-2026 futbol sezonu için 800.000 euro garanti ücret ödeyecek.

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