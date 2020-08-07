Trabzonspor, Novak'ın yerini dolduruyor

Trabzonspor, sol bek transferi için resmen harekete geçti. Bordo-Mavililer, Filip Novak'ın ayrılığı sonrası 23 yaşındaki Marlon için harekete geçti.
A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Fluminense'nin 23 yaşındaki sol beki Marlon için görüşmelere başladı.
Marlon, 2019/2020 sezonunu Portekiz ekibi Boavista'da kiralık olarak geçirdi. Marlon, 2020 yılında çıktığı 28 resmi maçta takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Fluminense'nin 23 yaşındaki sol beki Marlon için görüşmelere başladı.
Marlon, 2019/2020 sezonunu Portekiz ekibi Boavista'da kiralık olarak geçirdi. Marlon, 2020 yılında çıktığı 28 resmi maçta takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.