Trabzonspor ile Konyaspor 40. randevuda

Geride kalan 39 lig maçında Trabzonspor'un Konyaspor'a karşı galibiyet sayısında 20-10 üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor ile Konyaspor 40. randevuda
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10 Mayıs 2021 13:36
Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, salı günü Konya'da yapacakları maçla Süper Lig'de 40. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 39 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 20-10 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 61 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 44 gol gördü.

Konya'da oynanan 19 karşılaşmanın 7'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 4 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 8 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 3-1 galip gelmişti.



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