Trabzonspor için geldi: Muhammed Cham

Trabzonspor, Clermont forması giyen Muhammed Cham ile anlaşmaya vardı. Başarılı oyuncu Türkiye'ye geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor için geldi: Muhammed Cham
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24 Ağustos 2024 09:07
Son güncelleme 24 Ağustos 2024 09:12
Yeni sezona kötü başlayan Trabzonspor, transferde mutlu sona ulaştı.

Sabah'ın haberine göre; bordo mavili takım, aylardır ikna etmeye çalıştığı Muhammed Cham'ın kulübü Clermont ile prensipte anlaşmaya vardı.

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham, gece yarısı saat 03.00'te Trabzon'a geldi. Başarılı oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

İŞTE İLK AÇIKLAMASI

Cham yaptığı ilk açıklamada "Uzun süredir Almanya'da bu sürecin sonuçlanmasını ve buraya gelmeyi bekliyordum. Burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi 10 numara olarak değerlendirebilirim ama önemli olan hocamın benden ne istediği olacak. Hocamız ile görüşmemiz oldu. Bana Trabzonspor'dan ve gelecek planlarından bahsetti. Bunlar beni çok etkiledi ve heyecanlandırdıHocam ile görüşmemiz oldu. Bana Trabzonspor'dan bahsetti. Benim ile ilgili planlarından bahsetti. Bu da beni çok heyecanlandırdı." ifadelerini kullandı.

HEM KANAT HEM ON NUMARA

Hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda görev yapan Cham, geride bıraktığımız sezon Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 8 gol atıp, 4 asist yaptı. Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki 10 numaranın piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüküyor.



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