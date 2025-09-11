Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, kaleci rotasyonunu Andre Onana ile güçlendirdi.



Bordo-mavililer, Andre Onana'nın bedelsiz olarak kiralandığını açıkladı.



Andre Onana'ya 3 milyon 510 bin dolar garanti ücret ile 1 milyon 755 bin dolarlık imza ücreti ödeneceği belirtildi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000.-USD garanti ücret ve 1.755.000.-USD imza ücreti ödenecektir."Andre Onana, Trabzonspor'a transferini tamamlamak için ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Onana, saat 16.45 sularında Trabzon'a indi.29 yaşındaki file bekçisi, Fatih Tekke'nin görev vermesi durumunda hafta sonunda Fenerbahçe ile oynanacak dev maçta forma giyebilecek.Trabzonspor ile Manchester United arasında yapılan anlaşmaya göre, bordo-mavililer, deneyimli file bekçisi için kiralama ücreti ödemeyecek. Onana için yapılan kiralık sözleşmede, satın alma opsiyonu da yer almıyor.

Havalimanında kısa bir açıklama yapan 28 yaşındaki kaleci, yeni macerası için heyecanlı olduğunu belirtti:



"ÇOK MUTLUYUM"



Onana, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.







"İNSANLARIN SEVGİSİNİ YANINIZDA HİSSETMENİZ ÖNEMLİ"



Deneyimli kaleci, taraftarların kendisini sevgi gösterileriyle karşılamasına ilişkin, "Tabii ki bu da beni çok mutlu eden bir duygu. İnsanların sevgisini böylesine yanınızda hissetmeniz çok önemli. İnsanların ilk andan itibaren evinizdeymiş gibi hissettirmesi çok önemli bir duygu. Ben de bir an önce çalışmalara başlayıp, saha içinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum." diye konuştu.



FENERBAHÇE MAÇI İÇİN AÇIKLAMA



Andre Onana, takımının Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşma öncesinde hazır olduğunu vurgulayarak, "Bu tür maçlara her zaman hazırım. Hatta hazır doğduğumu söyleyebilirim bu tür şeyler için. Her oyuncu bu tür maçlarda oynamak, görev almak ister. Tabii ki önemli ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ama biz de kendi gücümüzün farkındayız. Önemli bir maç olacak bizim adımıza." değerlendirmesinde bulundu.



TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN AÇIKLAMA



Transfer görüşmelerinin de iyi geçtiğini anlatan Onana, "Aslında nasıl başladığından ziyade, nasıl bittiği önemli. Görüşmeler, yaptığımız bütün diyaloglar çok iyi geçti. Çok iyi sonuçlandı, zaten ben de buradayım. Dolayısıyla çok çabuk geliştiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



"GELMEDEN ÖNCE BİLGİ ALDIM"





Onana, takım arkadaşı Altay Bayındır ve başka oyuncularla konuşarak bilgi aldığını belirterek, "Hem kulüp hakkında hem takım hakkında hem de lig hakkında çok güzel şeyler söylediler. Burada olma sebeplerimden bir tanesi de bu şeyler." dedi.



ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ





Kariyerine Barcelona'nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, daha sonra Ajax'a transfer olarak Avrupa futbolunda adını duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan deneyimli kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United'a imza atmıştı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla bilinen Onana, Kamerun Milli Takımı'nın da uzun yıllardır kalesini koruyor.