Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, stoper bölgesine yapacağı takviye için görüşmelerini sürdürürken,ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.Son olarak Lyon'da oynayan ve sözleşmesi bittiği için bonservisini eline alan 27 yaşındaki Belçikalı savunma oyuncusu, Trabzonspor ile masaya oturdu.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da transferine onay verdiği Denayer için görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği ortaya çıktı.Trabzonspor görüşmeler devam ederken, daha önce Türkiye'de Galatasaray forması da giyen Denayer'den sakatlıklarıyla ilgili detaylı bir rapor istedi.Bir yandan Hertha Berlin'de forma giyen Dedryck Boyata ile de görüşen Trabzonspor, Alman ekibiyle bonservis konusunda anlaşamadığı için Jason Denayer'in transferine odaklandı.Jason Denayer ile imza parası ve maaş konusunu sonuca bağlamak isteyen Trabzonspor, sağlık raporlarında da bir sorun çıkmaması halinde, Belçikalı isme imza attıracak.