Trabzonspor'da Visca ve Peres dönüyor

Dünya Kupası arasında Trabzonspor'un en büyük avantajı, Edin Visca'nın dönüşü olacak. Ligin 2. haftasındaki Hatay maçında kolu kırılan ve 3 ay sahalardan uzak kalan Bosnalı yıldız, 1.5 aylık periyotta eski formunu yakalayacak. Son 1 haftadır takımla çalışan Visca, Antalya kampındaki hazırlık maçlarında forma giyecek.



Onunla birlikte geçtiğimiz sezon aşil tendonundan sakatlanan Bruno Peres de takıma katılacak. Ancak Peres'in lisansı kontenjan nedeniyle dondurulduğu için Brezilyalı sağ bek sezonun ikinci yarısında sahada olabilecek. Avcı, özellikle sağ kanatta sıkıntı yaşandığı için Visca'nın geri dönüşünü dört gözle bekliyordu.





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